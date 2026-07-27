Linzer Krankenhäuser verlängern ihre Kooperation

Brücke zwischen beiden Spitälern geplant

Weiterhin aufrecht ist das Bestreben, die beiden Häuser auch räumlich zu verbinden. Wie berichtet, soll dazu eine Brücke zwischen den Spitälern errichtet werden. Das kürzlich kolportierte 2,1-Millionen-Euro-Projekt sei zwar noch nicht fix, sagt Lukas. Man habe sich aber nun darauf geeinigt, einen Antrag bei den Behörden einzubringen, damit sich der Gestaltungsbeirat der Stadt Linz damit befassen kann. „Eine bauliche Verbindung der beiden Häuser ist wesentlich für eine Vertiefung der Kooperation“, hofft Lukas auf rasche Fortschritte.