Linzer Krankenhäuser verlängern ihre Kooperation

Einen Monat lang herrschte Unklarheit, doch jetzt steht fest: Die Kooperation zwischen dem Kepler Uniklinikum (KUK) und dem Unfallkrankenhaus (UKH) wird verlängert. Konkret geht es um 15 Operationen, die das KUK monatlich an das UKH ausgliedern kann. In weiterer Folge wird ein Ausbau der Kooperation angestrebt.
Mit Ende Juni war die seit März geltende Kooperation zwischen den beiden Spitälern ausgelaufen. Seither wurde verhandelt, wie es weitergehen könnte – mitunter zäh, wie in den vergangenen Wochen aus Insiderkreisen zu hören war. Doch nun gibt es eine Einigung: „Die Vereinbarung ist zu denselben Bedingungen bis 31. Dezember 2026 verlängert worden“, sagte KUK-Geschäftsführer Meinhard Lukas am Montag auf „Krone“-Anfrage.
15 Operationen pro Monat
Das heißt: Wie bisher übernimmt das UKH bis zu 15 Patienten monatlich vom KUK, um planbare Operationen – etwa Hüft- oder Knie-OPs – durchzuführen. Das soll dazu führen, dass OP-Wartezeiten verkürzt und bestehende Infrastruktur sowie personelle Ressourcen effizienter genützt werden.
Laut Lukas ist trotz der erneuten Befristung eine Weiterführung der Kooperation über das heurige Jahr hinaus geplant – sie soll sogar noch „vertieft“ werden. Der KUK-Manager wollte dazu noch keine Details nennen, die Gespräche seien im Laufen.
Brücke zwischen beiden Spitälern geplant
Weiterhin aufrecht ist das Bestreben, die beiden Häuser auch räumlich zu verbinden. Wie berichtet, soll dazu eine Brücke zwischen den Spitälern errichtet werden. Das kürzlich kolportierte 2,1-Millionen-Euro-Projekt sei zwar noch nicht fix, sagt Lukas. Man habe sich aber nun darauf geeinigt, einen Antrag bei den Behörden einzubringen, damit sich der Gestaltungsbeirat der Stadt Linz damit befassen kann. „Eine bauliche Verbindung der beiden Häuser ist wesentlich für eine Vertiefung der Kooperation“, hofft Lukas auf rasche Fortschritte.
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