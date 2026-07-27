Strom für 5400 Haushalte kommt nun „vom Feld“

Am Montagvormittag schritten Energie AG-Aufsichtsratsvorsitzender Markus Achleitner, Chef Leonhard Schitter und der Pennewanger Bürgermeister Franz Waldenberger zum Spatenstich: „Somit entsteht im Hausruckviertel eine weitere Anlage, die Landwirtschaft, Natur- und Klimaschutz verbindet“, heißt es in einer Energie-AG-Aussendung. Die Inbetriebnahme ist für Frühjahr 2027 geplant.



18,9 Gigawatt Strom im Jahr

„Sonnenenergie ist ein zentraler Baustein unserer strategischen Ausrichtung hin zu einer nachhaltigen und regional verankerten Energieversorgung. Mit der Agri-PV-Anlage in Pennewang stärken wir die Stromerzeugung vor Ort und setzen ein klares Zeichen für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich. Projekte wie dieses verbinden Klimaschutz mit langfristiger Versorgungssicherheit“, betont Energie AG-CEO Leonhard Schitter. Mit einer jährlichen Stromerzeugung von 18,9 GWh wird die Anlage in Pennewang die größte Agri-PV-Anlage der Energie AG sein und damit künftig etwa 5400 Haushalte mit Sonnenstrom aus der Region versorgen.



Freiflächenanlagen verdoppelt

„Der Ausbau der Photovoltaik in Oberösterreich gewinnt weiter an Dynamik. Allein im ersten Halbjahr 2026 hat sich die Leistung der PV-Freiflächenanlagen auf mehr als 100 Megawatt-Peak verdoppelt“, betont Energie AG-Aufsichtsratsvorsitzender Markus Achleitner.



Mehr als 75 Prozent der Flächen bleiben für Landwirtschaft

Sonnenenergie vom Feld ist eine Lösung, um bereits bewirtschaftete Ackerflächen doppelt zu nutzen. Sie bietet eine saubere, regionale Solarstromproduktion bei minimalem Flächenverbrauch. Mehr als 75 Prozent der Fläche werden weiterhin zur ackerbaulichen Bewirtschaftung genutzt. Das nachgeführte Trackersystem richtet die Module nach dem Sonnenstand aus und bietet den Landwirten eine optimale Bewirtschaftungsbreite zwischen den Modulreihen.