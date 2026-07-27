Mit Tempo 156 durch Wels: Jetzt ist das Bike weg

Nachfahrt bis Gunskirchen

Der Lenker wollte aber nicht anhalten und versuchte zu entkommen. Polizisten hängten sich an den Auspuff der Maschine und konnten den 26-jährigen Welser schließlich in Gunskirchen zur Aufgabe bewegen und ihn anhalten. Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsübertretung wurde dem 26-Jährigen der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde das Motorrad vor Ort vorläufig beschlagnahmt.