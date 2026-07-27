Mit Tempo 156 durch Wels: Jetzt ist das Bike weg

Da half keine Ausrede mehr, der junge Biker suchte auch gar keine. Denn das Tempolimit im Ortsgebiet hatte er in Wels um das Dreifache gebrochen. Jetzt ist der 26-Jährige zum Fußgeher geworden und muss fürchten, dass sein 750er-Maschine versteigert wird.
Die Welser Beamten waren am Montag um 5.30 Uhr am Morgen an der Salzburger Straße bei Geschwindigkeitskontrollen im Einsatz, als ihnen eine Honda CB750 ins Radar fuhr: Tempo 156 – die Messtoleranz schon abgezogen.
Nachfahrt bis Gunskirchen
Der Lenker wollte aber nicht anhalten und versuchte zu entkommen. Polizisten hängten sich an den Auspuff der Maschine und konnten den 26-jährigen Welser schließlich in Gunskirchen zur Aufgabe bewegen und ihn anhalten. Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsübertretung wurde dem 26-Jährigen der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde das Motorrad vor Ort vorläufig beschlagnahmt.
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