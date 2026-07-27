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Bis die Polizei kam

Zwei Alko-Radler fuhren in Schlangenlinien

Oberösterreich
27.07.2026 16:00
Die beiden waren deutlich alkoholisiert. (Symbolbild)
Die beiden waren deutlich alkoholisiert. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Da dürfte der Durst groß gewesen sein. Weil sie in Schlangenlinien unterwegs waren, stoppte die Polizei in Asten (Oberösterreich) am Sonntagabend zwei Radfahrer. Der Verdacht bestätigte sich rasch: Die beiden Herren (42 und 41) hatten deutlich über den Durst getrunken.

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Eine Polizeistreife ist Sonntag gegen 17 Uhr auf der B1 in Asten auf die zwei Radfahrer aufmerksam geworden. Der Grund: Die beiden fuhren in ausgeprägten Schlangenlinien und gerieten immer wieder zu weit nach links auf die Fahrbahn, berichtet die Polizei. Wegen der auffälligen Fahrweise war ein gefahrloses Überholen durch die nachfolgenden Fahrzeuge nicht möglich.

Über zwei Promille
Die beiden Radfahrer, 41 und 42 Jahre, konnten schließlich angehalten und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab beim 42-Jährigen aus Dietach einen Wert von 2,14 Promille. Der 41-Jährige aus Asten verweigerte den Alkotest – beim Vortest hatte er 1,8 Promille. Beide werden angezeigt.

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