Zwei Alko-Radler fuhren in Schlangenlinien

Da dürfte der Durst groß gewesen sein. Weil sie in Schlangenlinien unterwegs waren, stoppte die Polizei in Asten (Oberösterreich) am Sonntagabend zwei Radfahrer. Der Verdacht bestätigte sich rasch: Die beiden Herren (42 und 41) hatten deutlich über den Durst getrunken.
Eine Polizeistreife ist Sonntag gegen 17 Uhr auf der B1 in Asten auf die zwei Radfahrer aufmerksam geworden. Der Grund: Die beiden fuhren in ausgeprägten Schlangenlinien und gerieten immer wieder zu weit nach links auf die Fahrbahn, berichtet die Polizei. Wegen der auffälligen Fahrweise war ein gefahrloses Überholen durch die nachfolgenden Fahrzeuge nicht möglich.
Über zwei Promille
Die beiden Radfahrer, 41 und 42 Jahre, konnten schließlich angehalten und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab beim 42-Jährigen aus Dietach einen Wert von 2,14 Promille. Der 41-Jährige aus Asten verweigerte den Alkotest – beim Vortest hatte er 1,8 Promille. Beide werden angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.