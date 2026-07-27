Zwei Alko-Radler fuhren in Schlangenlinien

Eine Polizeistreife ist Sonntag gegen 17 Uhr auf der B1 in Asten auf die zwei Radfahrer aufmerksam geworden. Der Grund: Die beiden fuhren in ausgeprägten Schlangenlinien und gerieten immer wieder zu weit nach links auf die Fahrbahn, berichtet die Polizei. Wegen der auffälligen Fahrweise war ein gefahrloses Überholen durch die nachfolgenden Fahrzeuge nicht möglich.