Junge Autolenkerin lag bewusstlos neben Wrack

Nicht ansprechbar

Zeugen sagten der Polizei später, dass die Lenkerin mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei. Die Linzerin lag reglos neben dem Wrack – der Anprall war so stark, dass sogar ein Reifen heruntergerissen wurde – und wurde dort von den Helfern gefunden. Sie war kurz nicht ansprechbar. Ob sie hinausgeschleudert worden war und noch versuchte, auszusteigen, ist ungeklärt.