Junge Autolenkerin lag bewusstlos neben Wrack

„Mir ist schwarz vor Augen geworden“ – das gab eine junge Autolenkerin zu Protokoll, nachdem sie wieder zum Bewusstsein gekommen war. Die 21-Jährige lag nach einem Unfall in Wels neben ihrem geschrotteten Pkw. Zeugen meinten, dass sie viel zu schnell unterwegs gewesen sei.
Zu dem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht zum Montag gegen 23 Uhr auf der Salzburger Straße in Wels. Kurz nach einem Kreuzungsbereich kam die 21-jährige Lenkerin aus Linz von der Fahrbahn ab, geriet auf den Bordstein, krachte dann in der Folge gegen einen Gartenzaun, dessen Mauer dabei teilweise auseinandergerissen wurde und schleuderte noch gegen eine Straßenlaterne, die umstürzte.
Nicht ansprechbar
Zeugen sagten der Polizei später, dass die Lenkerin mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei. Die Linzerin lag reglos neben dem Wrack – der Anprall war so stark, dass sogar ein Reifen heruntergerissen wurde – und wurde dort von den Helfern gefunden. Sie war kurz nicht ansprechbar. Ob sie hinausgeschleudert worden war und noch versuchte, auszusteigen, ist ungeklärt.
Alkotest negativ
Die Verletzte wurde mittelschwer verletzt, kam ins Spital nach Wels. Im Rettungswagen meinte sie, dass ihr während der Fahrt „schwarz vor Augen“ geworden war und kein anderer Pkw beteiligt war. Die Ursache für die Kreislaufschwäche ist unklar, ein Alkotest verlief negativ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.