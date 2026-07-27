Tierischer Einsatz: Junger Schwan steckte im Sog

Der Sog war zu stark für den jungen Schwan. In Wels lernte ein Nachwuchs-Wasservogel die Tücken des Kehrwassers kennen. Er war von seiner Familie abgeschnitten. Zum Glück gab´s menschliche Hilfe: Die Feuerwehr fing den schon etwas panischen Schwan ein und brachte ihn „heim“.