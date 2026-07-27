Beifahrerin bei Sturz auf nasser Straße verletzt

Nasse Straßen sind tückisch, vor allem für Zweiradfahrer. In Michaelnbach in Oberösterreich kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Sturz. Eine 16-Jährige rutschte mit ihrem Moped aus, ihre Beifahrerin (15) wurde schwer verletzt
Zu einem Mopedsturz kam es am Sonntag gegen 17.45 Uhr im Gemeindegebiet von Michaelnbach. Eine 16-Jährige aus Peuerbach fuhr dabei mit ihrem Moped auf der Gemeindestraße Oberreitbach Richtung Unterreitbach. Im Ortschaftsbereich von Oberreitbach kam sie auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und zu Sturz.
Während die Lenkerin unverletzt blieb, wurde ihre auf dem Sozius mitfahrende 15-jährige Freundin – ebenfalls aus Peuerbach – schwer verletzt. Sie wurde ins Klinikum Wels eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.