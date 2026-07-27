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Mit Moped unterwegs

Beifahrerin bei Sturz auf nasser Straße verletzt

Oberösterreich
27.07.2026 07:00
Das Mädchen wurde in Klinikum nach Wels gebracht.
Das Mädchen wurde in Klinikum nach Wels gebracht.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nasse Straßen sind tückisch, vor allem für Zweiradfahrer. In Michaelnbach in Oberösterreich kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Sturz. Eine 16-Jährige rutschte mit ihrem Moped aus, ihre Beifahrerin (15) wurde schwer verletzt

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Zu einem Mopedsturz kam es am Sonntag gegen 17.45 Uhr im Gemeindegebiet von Michaelnbach. Eine 16-Jährige aus Peuerbach fuhr dabei mit ihrem Moped auf der Gemeindestraße Oberreitbach Richtung Unterreitbach. Im Ortschaftsbereich von Oberreitbach kam sie auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und zu Sturz.

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Während die Lenkerin unverletzt blieb, wurde ihre auf dem Sozius mitfahrende 15-jährige Freundin – ebenfalls aus Peuerbach –  schwer verletzt. Sie wurde ins Klinikum Wels eingeliefert.

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