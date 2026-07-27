Beifahrerin bei Sturz auf nasser Straße verletzt

Zu einem Mopedsturz kam es am Sonntag gegen 17.45 Uhr im Gemeindegebiet von Michaelnbach. Eine 16-Jährige aus Peuerbach fuhr dabei mit ihrem Moped auf der Gemeindestraße Oberreitbach Richtung Unterreitbach. Im Ortschaftsbereich von Oberreitbach kam sie auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und zu Sturz.