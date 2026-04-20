„Wir haben eine antisoziale Welt geschaffen“

Zuletzt gab es vermehrt Negativ-Schlagzeilen zu lesen. Die „Krone“ hat mit dem Psychologen Barnabas Neumayer über die aktuelle Stimmungslage in Oberösterreich gesprochen und wollte wissen, was die multiplen Krisen mit den Menschen machen.
Ein Axt-Angriff mitten im Linzer Markttreiben, eine tödliche Messerattacke auf der belebten Landstraße oder ein 27-Jähriger, der von Polizisten erschossen wird, weil er in der Landeshauptstadt mit einer Schere und Spritze auf die Beamten losgeht und zuletzt tötete ein Senior seine Ehefrau. Das sind nur einige „Krone“-Schlagzeilen aus den vergangenen Wochen.
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