„Wir haben eine antisoziale Welt geschaffen“

Ein Axt-Angriff mitten im Linzer Markttreiben, eine tödliche Messerattacke auf der belebten Landstraße oder ein 27-Jähriger, der von Polizisten erschossen wird, weil er in der Landeshauptstadt mit einer Schere und Spritze auf die Beamten losgeht und zuletzt tötete ein Senior seine Ehefrau. Das sind nur einige „Krone“-Schlagzeilen aus den vergangenen Wochen.