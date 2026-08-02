Alkolenker krachte mit Lebensgefährtin gegen Baum

Wohl weil er betrunken war, war ein 37-Jähriger am Steuer eingenickt. Bei der folgenden Kollision mit einem Baum wurden er und seine Lebensgefährtin verletzt. Ein nachfolgender Lenker alarmierte die Polizei. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle zumindest vorläufig abgenommen.
In der Nacht auf Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Eberschwang. Ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck lenkte seinen Pkw entlang der Hausruckstraße in Richtung Ampflwang. Am Beifahrersitz befand sich seine 40-jährige Lebensgefährtin. Der 37-Jährige fiel gegen 02:10 Uhr plötzlich in einen Sekundenschlaf, kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum.
0,84 Promille
Ein nachkommender Fahrzeuglenker verständigte die Einsatzkräfte. Ein mit dem 37-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein an Ort und Stelle ab. Er wird angezeigt. Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.
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