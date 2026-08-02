Alkolenker krachte mit Lebensgefährtin gegen Baum

In der Nacht auf Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Eberschwang. Ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck lenkte seinen Pkw entlang der Hausruckstraße in Richtung Ampflwang. Am Beifahrersitz befand sich seine 40-jährige Lebensgefährtin. Der 37-Jährige fiel gegen 02:10 Uhr plötzlich in einen Sekundenschlaf, kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum.