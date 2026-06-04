E-Scooter-Checks: Etliche Mängel entdeckt

Spitzenwert von 42 km/h

Ein besonderes Augenmerk galt dabei der Einhaltung der gesetzlich erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Bei insgesamt fünf E-Scootern stellten die Polizisten eine teils erhebliche Überschreitung fest. Der höchste gemessene Wert lag bei 42 km/h. Darüber hinaus wurde kontrolliert, ob Lenker unter 16 Jahren die für sie seit einigen Wochen geltende Helmpflicht beachten. Das tun sie offenbar nicht: Von elf Jugendlichen trugen lediglich fünf einen entsprechenden Kopfschutz.