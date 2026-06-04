Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei-Großkontrolle

E-Scooter-Checks: Etliche Mängel entdeckt

Chronik
04.06.2026 11:25
Die Polizei in Vorarlberg hat wieder einmal E-Scooter-Fahrer gezielt kontrolliert.
Die Polizei in Vorarlberg hat wieder einmal E-Scooter-Fahrer gezielt kontrolliert.(Bild: Christian Jauschowetz)
Beamte der Vorarlberger Polizei haben am Montag in drei Bezirken zahlreiche E-Scooter-Fahrer unter die Lupe genommen. Dabei stießen sie auf etliche Verstöße, die Palette reichte von überhöhter Geschwindigkeit über fehlende Helme bis hin zu nicht vorschriftsmäßiger Ausstattung. 
0 Kommentare


Laut Informationen der Polizei ist am Montag in den Bezirken Bregenz, Dornbirn und Feldkirch eine großangelegte Schwerpunktaktion durchgeführt worden. Im Zuge des Einsatzes, der von der Landesverkehrsabteilung unterstützt wurde, unterzogen die Beamten rund 35 E-Scooter einer genauen Überprüfung.

Spitzenwert von 42 km/h
Ein besonderes Augenmerk galt dabei der Einhaltung der gesetzlich erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Bei insgesamt fünf E-Scootern stellten die Polizisten eine teils erhebliche Überschreitung fest. Der höchste gemessene Wert lag bei 42 km/h. Darüber hinaus wurde kontrolliert, ob Lenker unter 16 Jahren die für sie seit einigen Wochen geltende Helmpflicht beachten. Das tun sie offenbar nicht: Von elf Jugendlichen trugen lediglich fünf einen entsprechenden Kopfschutz.

Sechs Anzeigen erstattet
Die Exekutive beanstandete zudem, dass einige der kontrollierten E-Scooter noch nicht über die seit 1. Mai gesetzlich vorgeschriebenen Fahrtrichtungsanzeiger verfügten. Neben der Ahndung der Verstöße stand für die Einsatzkräfte die Prävention im Vordergrund. Die Bilanz der Aktion: sechs Anzeigen sowie zwei Organmandate. Die Polizei kündigte an, dass jederzeit mit weiteren Kontrollen gerechnet werden muss.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
04.06.2026 11:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
11° / 18°
Symbol Regen
Bludenz
9° / 21°
Symbol bedeckt
Dornbirn
11° / 20°
Symbol Regen
Feldkirch
10° / 21°
Symbol starke Regenschauer

krone.tv

John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
112.922 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Tirol
Verunglückter Jäger war ein bekannter Unternehmer
83.618 mal gelesen
Der 61-Jährige wurde noch mittels Tau geborgen und dann in die Klinik gebracht. Dort erlag er ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hiobsbotschaft! Christoph Baumgartner verpasst WM
78.175 mal gelesen
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft fliegt ohne Christoph Baumgartner nach Amerika.
Ausland
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
1258 mal kommentiert
Vor dem glanzvollen Event waren dichte Rauchwolken über St. Petersburg zu sehen.
Innenpolitik
„Watsche angedeutet“: Babler feuert gegen Kickl
1205 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler fordert FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf, sich für eine Aussage in seiner ...
Außenpolitik
Geschafft! Als in New York sämtliche Dämme brachen
1092 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und UN-Botschafter Gregor Kössler
Mehr Chronik
Polizei-Großkontrolle
E-Scooter-Checks: Etliche Mängel entdeckt
„Oanen in dr Krone“
Essen auf der schönsten Terrasse im Land
„Aktivierungsbox Alma“
Eine Idee mit Herz und großer Wirkung
Ohne Licht und Helm
E-Biker nach Crash mit Polizeiauto schwer verletzt
Einige heiße Eisen
Viel Ländle-Power für Österreichs Leichtathletik
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf