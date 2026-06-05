„troga si“: zwischen clever und heimtückisch

Wird ein Mensch mit dieser Eigenschaft troga bedacht, so ist er zugleich auch an Trogana oder a Trogane (=jemand, in dem man sich täuschen könnte). Obwohl eine solche Person einen Betrachter zu einem Fehlurteil verleitet, muss dahinter nicht zwangsweise eine böse Absicht oder willentliche Täuschung stecken; oft handelt es sich schlicht um eine Unterschätzung dessen, den man beurteilt.