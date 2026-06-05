Isabel Posch konnte ihren Fabelrekord kaum fassen

Wahnsinn! Nach ihrem Fabelrennen beim Liese-Prokop-Memorial, bei dem Isabel Posch ihren Vorarlberger Landesrekord über die 100 Meter gleich um 29 Hundertstel Sekunden unterboten hatte, damit nicht nur den 23 Jahre alten österreichischen Rekord von Karin Mayr-Krifka geknackt hatte, sondern auch noch das Direktlimit für die Europameisterschaften in Birmingham (Gbr) unterboten hatte, konnte es die Fußacherin kaum fassen. „Ich kann es gar nicht glauben, mit der Zeit hätte ich sicher nicht gerechnet“, jubelte Posch, „es hat super funktioniert, es war echt ein Wahnsinns-Rennen, auch wenn mein Lauf am Ende sicher nicht schön ausgeschaut hat. Mit der EM habe ich natürlich schon spekuliert, ich habe mir aber gar keinen Druck gemacht.“