Topverdiener-Privileg: der „private“ Firmenwagen

6678 Firmenwagen wurden laut Finanzministerium im Jahr 2025 von unselbständig Beschäftigten aus Vorarlberg privat genutzt, das sind um über 600 mehr als im Jahr 2024 und um 3400 mehr als im Jahr 2015. Die private Nutzung von Firmenwagen wird steuerlich begünstigt. Wer das Einkommen ausschließlich in Form von Geld erhält, zahlt mehr Steuern als jemand, der ein gleichwertiges Einkommen einschließlich Firmenwagen erhält. Diese Regelung sei alles andere als gerecht, moniert der VCÖ. „Auch wenn sich die Zahl der privat genutzten Firmenwagen in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt hat, so kommt diese steuerliche Begünstigung nach wie vor nur einer kleinen Minderheit zugute. Es ist ein Steuerprivileg, von dem in erster Linie Personen mit hohem Einkommen profitieren“, sieht VCÖ-Experte Michael Schwendinger eine Schieflage. In Vorarlberg steht nur rund vier Prozent der unselbstständig Erwerbstätigen ein Firmenwagen für die private Nutzung zur Verfügung. 96 Prozent der rund 187.000 unselbständig beschäftigten Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben keine Firmenwagen, den sie privat nutzen können.