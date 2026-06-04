Volksschule Gurtis wird doch nicht geschlossen

So schnell kann es gehen: Vergangene Woche hatte es noch geheißen, dass die Kleinstschule geschlossen werden muss. Angesichts der Tatsache, dass in den kommenden zwei Jahren voraussichtlich nur zehn Kinder die Schule besuchen werden, sei eine Fortführung nicht sinnvoll, so die Begründung seitens des Landes. Der Protest – vor allem auch im Ort selbst – war groß. So groß, dass die Situation noch einmal genau analysiert worden ist. Und siehe da, plötzlich stellt sich das Bild weit positiver dar: Denn gemäß den neuen Daten wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler nach der gegenwärtigen Delle im Laufe der nächsten drei bis vier Jahre wieder auf 22 ansteigen. Und da auch die Lehrerin, die in Gurtis unterrichtet, bekundet hat, weiterhin dort tätig sein zu wollen, steht einer Fortführung des Schulbetriebs nichts mehr im Wege, wie Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink gegenüber dem ORF bestätigte.