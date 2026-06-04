Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kehrtwende

Volksschule Gurtis wird doch nicht geschlossen

Vorarlberg
04.06.2026 13:35
Das Örtchen Gurtis, das politisch zur Marktgemeinde Nenzing gehört, wird auch künftig eine ...
Das Örtchen Gurtis, das politisch zur Marktgemeinde Nenzing gehört, wird auch künftig eine Volksschule haben.(Bild: Marktgemeinde Nenzing)
Die Volksschule Gurtis in Nenzing stand kurz vor der Schließung. Nun gibt es eine erfreuliche Wende: Da in den kommenden Jahren wieder mit steigenden Schülerzahlen zu rechnen ist, bleibt die Bildungsstätte erhalten.
0 Kommentare

So schnell kann es gehen: Vergangene Woche hatte es noch geheißen, dass die Kleinstschule geschlossen werden muss. Angesichts der Tatsache, dass in den kommenden zwei Jahren voraussichtlich nur zehn Kinder die Schule besuchen werden, sei eine Fortführung nicht sinnvoll, so die Begründung seitens des Landes. Der Protest – vor allem auch im Ort selbst – war groß. So groß, dass die Situation noch einmal genau analysiert worden ist. Und siehe da, plötzlich stellt sich das Bild weit positiver dar: Denn gemäß den neuen Daten wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler nach der gegenwärtigen Delle im Laufe der nächsten drei bis vier Jahre wieder auf 22 ansteigen. Und da auch die Lehrerin, die in Gurtis unterrichtet, bekundet hat, weiterhin dort tätig sein zu wollen, steht einer Fortführung des Schulbetriebs nichts mehr im Wege, wie Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink gegenüber dem ORF bestätigte. 

Kriterien für den Erhalt von Kleinschulen
Die Landesrätin legt Wert darauf, dass für den Fortbestand von Klein- und Kleinstschulen klare Kriterien gelten, wobei immer die Gesamtheit der Umstände betrachtet werden müsse. Fällt die Schülerzahl dauerhaft unter die Marke von zehn, wird die Lage für eine Schule kritisch. Ein weiteres Kriterium ist die Personalsituation: Wenn die einzige Lehrperson etwa in Pension geht oder eine Versetzung wünscht, wird eine Nachbesetzung angesichts des gegenwärtigen Lehrermangels zur großen Herausforderung. Ebenfalls eine gewichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung spielt die Haltung der jeweiligen Standortgemeinde. 

Personalsituation in Vorarlberg bleibt angespannt
Auch wenn es für die Volksschule Gurtis ein Happy End gegeben hat, so ist in Vorarlberg in den nächsten Jahren wohl mit weiteren Schulschließungen zu rechnen. Der allgemeine Lehrermangel trifft die Volksschulen besonders hart: Aktuell reicht die Zahl der Bewerbungen nicht auf, um im kommenden Herbst jede Klasse mit einer fertig ausgebildeten Lehrperson besetzen zu können. Schöbi-Fink ist dennoch zuversichtlich, dass bis zum Schulbeginn die personellen Lücken geschlossen werden können. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
04.06.2026 13:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
11° / 18°
Symbol Regen
Bludenz
9° / 20°
Symbol bedeckt
Dornbirn
11° / 20°
Symbol Regen
Feldkirch
10° / 20°
Symbol starke Regenschauer

krone.tv

John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
113.484 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Tirol
Verunglückter Jäger war ein bekannter Unternehmer
84.481 mal gelesen
Der 61-Jährige wurde noch mittels Tau geborgen und dann in die Klinik gebracht. Dort erlag er ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hiobsbotschaft! Christoph Baumgartner verpasst WM
78.561 mal gelesen
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft fliegt ohne Christoph Baumgartner nach Amerika.
Ausland
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
1260 mal kommentiert
Vor dem glanzvollen Event waren dichte Rauchwolken über St. Petersburg zu sehen.
Innenpolitik
„Watsche angedeutet“: Babler feuert gegen Kickl
1209 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler fordert FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf, sich für eine Aussage in seiner ...
Außenpolitik
Geschafft! Als in New York sämtliche Dämme brachen
1148 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und UN-Botschafter Gregor Kössler
Mehr Vorarlberg
Kehrtwende
Volksschule Gurtis wird doch nicht geschlossen
Schein weg, Pkw kaputt
Alkolenker richteten Blechsalat an
Theresia Emma Mohr
Staatsmeisterin nach einer chaotischen Anreise
Polizei-Großkontrolle
E-Scooter-Checks: Etliche Mängel entdeckt
„Oanen in dr Krone“
Essen auf der schönsten Terrasse im Land
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf