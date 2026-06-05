Im Meisterzug nach Klagenfurt ging Donau-Party los

Bleiburg stand nach 1:2-Pleite für Kärntner-Liga-Meister Donau Spalier. Lendorfs Verzicht auf den Aufstieg ist offiziell. Treibachs Wachernig ebnete mit 60-Meter-Tor Weg zum Sieg. Am Wochenende stehen noch Titelentscheidungen im Unterhaus an.
Meisterpokal für die Donau! Nach dem 2:1-Erfolg in Bleiburg am Freitagabend (Thaler schoss in der 91. Minute den Siegestreffer) überreichte KFV-Sportdirektor Wolfgang Robatsch die Trophäe an die Truppe um Trainer Kurt Stuck sowie „Co“ Bernd Spitzer.
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