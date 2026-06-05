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Anfrage ans Land

Volksschule Gurtis: SPÖ kritisiert „Zahlenchaos“

Vorarlberg
05.06.2026 13:55
Die Volksschule in Gurtis.
Die Volksschule in Gurtis.(Bild: Marktgemeinde Nenzing)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Erst sollte die Volksschule Gurtis aufgrund zu geringer Schülerzahlen geschlossen werden, dann folgte plötzlich die Kehrtwende: „Neue Berechnungen“ hätten ergeben, dass der Bedarf nun doch gegeben sei, die Bildungsstätte bleibe folglich erhalten. SPÖ-Bildungssprecherin Manuela Auer findet dieses Wirrwarr ganz und gar nicht lustig.

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„Es ist erfreulich, dass die Volksschule Gurtis nun weiterhin erhalten bleibt. Eltern, Kinder und Lehrpersonen wurden vom Land grundlos verunsichert. Von einer verantwortungsvollen Regierung erwartet man sich, dass Zahlen geprüft werden, bevor derartige Ankündigungen gemacht werden. Entscheidungen dieser Tragweite müssen auf Fakten beruhen und nicht auf Berechnungen, die wenige Tage später wieder korrigiert werden müssen“, geht Auer mit der Landesregierung hart ins Gericht.

„Gemeinde grundlos in Aufregung versetzt“
Dass sich die ursprüngliche Entscheidungsgrundlage, auf die sich das Land gestützt hat, offenbar als nicht belastbar erwiesen habe, werfe zudem einige weitere Fragen auf, so die SPÖ-Bildungssprecherin: „Das Land hat mit seinem Zahlenchaos eine ganze Gemeinde grundlos in Aufregung versetzt. Wenn wenige Tage später plötzlich völlig andere Prognosen vorliegen, stellt sich die Frage, wie sorgfältig die ursprünglichen Berechnungen überhaupt geprüft wurden. Und ob eine solche nachträgliche Korrektur auch bei anderen politischen Entscheidungen der Fall sein könnte.“

Landtagsanfrage eingereicht
Auer verweist in diesem Zusammenhang auf die Diskussion rund um die Kinderbetreuung. Dort argumentiere das Land ebenfalls immer wieder mit sinkenden Kinderzahlen und einem künftig geringeren Bedarf an Betreuungsplätzen: „Auch bei der Kinderbetreuung heißt es ständig, dass es künftig weniger Kinder geben werde und deshalb weniger Plätze benötigt würden. Nach den Erfahrungen von Gurtis stellt sich aber die berechtigte Frage, wie belastbar diese Prognosen tatsächlich sind.“

Mittels einer Landtagsanfrage will die SPÖ nun in Erfahrung bringen, auf welcher Grundlage die Schließung der Volksschule Gurtis angekündigt wurde, weshalb die ursprünglichen Zahlen nicht vorab überprüft worden sind und ob dieselben Berechnungsmethoden auch bei den Prognosen zu den Kinderbetreuungsplätzen zur Anwendung kommen.

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