Volksschule Gurtis: SPÖ kritisiert „Zahlenchaos“

„Gemeinde grundlos in Aufregung versetzt“

Dass sich die ursprüngliche Entscheidungsgrundlage, auf die sich das Land gestützt hat, offenbar als nicht belastbar erwiesen habe, werfe zudem einige weitere Fragen auf, so die SPÖ-Bildungssprecherin: „Das Land hat mit seinem Zahlenchaos eine ganze Gemeinde grundlos in Aufregung versetzt. Wenn wenige Tage später plötzlich völlig andere Prognosen vorliegen, stellt sich die Frage, wie sorgfältig die ursprünglichen Berechnungen überhaupt geprüft wurden. Und ob eine solche nachträgliche Korrektur auch bei anderen politischen Entscheidungen der Fall sein könnte.“