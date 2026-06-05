Das Ländle der Wanderwege

Das markierte Wanderwegenetz in Vorarlberg umfasst über 6200 Kilometer – kaum eine andere Region in den Alpen ist derart gut erschlossen. Von der alpinen Infrastruktur profitiert insbesondere der Tourismus, Vorarlberg gilt als regelrechtes Wanderparadies. Allerdings will dieses dichte Netz gepflegt werden – das machen die Gemeinden, aber auch die alpinen Vereine. So wird etwa auch heuer eine eigene Wegebautruppe der Sektion Vorarlberg des Österreichischen Alpenvereins über die Sommermonate einzelne Wanderwegeabschnitte sanieren. Nach derzeitigem Stand sind 19 Sanierungsprojekte vorgesehen. Die aufwendigsten Wegesanierungen sind der Böse Tritt im Brandnertal, der Zustieg zur Heinrich Hueter Hütte, die Sarotlabrücke, der Stubner See, der Tobelweg Schwarzenberg und das Zimbajoch.