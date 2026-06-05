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Alpine Infrastruktur

Das Ländle der Wanderwege

Politik
05.06.2026 14:55
Der Erhalt der Wanderwege in Vorarlberg ist mit großem Aufwand verbunden.
Der Erhalt der Wanderwege in Vorarlberg ist mit großem Aufwand verbunden.(Bild: Land Vorarlberg)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Vorarlberg ist ein Eldorado für Wanderer, nahezu der gesamte alpine Raum ist mit Wanderwegen erschlossen. Diese zu erhalten, ist allerdings mit großem Aufwand verbunden. Auch heuer wird im Sommer eifrig saniert. 

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Das markierte Wanderwegenetz in Vorarlberg umfasst über 6200 Kilometer – kaum eine andere Region in den Alpen ist derart gut erschlossen. Von der alpinen Infrastruktur profitiert insbesondere der Tourismus, Vorarlberg gilt als regelrechtes Wanderparadies. Allerdings will dieses dichte Netz gepflegt werden – das machen die Gemeinden, aber auch die alpinen Vereine. So wird etwa auch heuer eine eigene Wegebautruppe der Sektion Vorarlberg des Österreichischen Alpenvereins über die Sommermonate einzelne Wanderwegeabschnitte sanieren. Nach derzeitigem Stand sind 19 Sanierungsprojekte vorgesehen. Die aufwendigsten Wegesanierungen sind der Böse Tritt im Brandnertal, der Zustieg zur Heinrich Hueter Hütte, die Sarotlabrücke, der Stubner See, der Tobelweg Schwarzenberg und das Zimbajoch.

Zuschuss des Landes
Das Land fördert Sanierungen der alpinen Vereine mit 70.000 Euro. Damit sollen auch Gemeinden und Tourismusbetriebe entlastet werden, die bei einem Rückgang der Wegebetreuung durch die Alpenvereine gefordert wären, Ersatzlösungen zu finden. Parallel zu den Sanierungen werden im Juli wieder acht Ferialkräfte das Wanderwegenetz evaluieren. Dabei geht es vor allem um eine Beurteilung der Qualität und Vollständigkeit der Wegweiser und die Sichtbarkeit der Markierungen entlang der Wanderwege.

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