Das Ländle der Wanderwege

Vorarlberg ist ein Eldorado für Wanderer, nahezu der gesamte alpine Raum ist mit Wanderwegen erschlossen. Diese zu erhalten, ist allerdings mit großem Aufwand verbunden. Auch heuer wird im Sommer eifrig saniert.
Das markierte Wanderwegenetz in Vorarlberg umfasst über 6200 Kilometer – kaum eine andere Region in den Alpen ist derart gut erschlossen. Von der alpinen Infrastruktur profitiert insbesondere der Tourismus, Vorarlberg gilt als regelrechtes Wanderparadies. Allerdings will dieses dichte Netz gepflegt werden – das machen die Gemeinden, aber auch die alpinen Vereine. So wird etwa auch heuer eine eigene Wegebautruppe der Sektion Vorarlberg des Österreichischen Alpenvereins über die Sommermonate einzelne Wanderwegeabschnitte sanieren. Nach derzeitigem Stand sind 19 Sanierungsprojekte vorgesehen. Die aufwendigsten Wegesanierungen sind der Böse Tritt im Brandnertal, der Zustieg zur Heinrich Hueter Hütte, die Sarotlabrücke, der Stubner See, der Tobelweg Schwarzenberg und das Zimbajoch.
Zuschuss des Landes
Das Land fördert Sanierungen der alpinen Vereine mit 70.000 Euro. Damit sollen auch Gemeinden und Tourismusbetriebe entlastet werden, die bei einem Rückgang der Wegebetreuung durch die Alpenvereine gefordert wären, Ersatzlösungen zu finden. Parallel zu den Sanierungen werden im Juli wieder acht Ferialkräfte das Wanderwegenetz evaluieren. Dabei geht es vor allem um eine Beurteilung der Qualität und Vollständigkeit der Wegweiser und die Sichtbarkeit der Markierungen entlang der Wanderwege.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.