Von der Schnappatmung des deutschen Films

Der deutsche Film hat es nicht leicht. Das mussten auch fünf in Deutschland lebende Filmschaffende einräumen, als sie so Hand in Hand die Promenade de la Croisette in Cannes entlang flanierten, auf den Spuren ihrer Lieblingsstars und -regisseure. Wir müssen uns einfach neu erfinden, wird der eine plötzlich in das Schweigen unter Palmen geworfen haben. Und das war nicht irgendwer. Es war der Regisseur Tom Tykwer, der mit „Lola rennt“ (1998) einen internationalen Publikumserfolg landete, dann jedoch mit hoch budgetierten Streifen wie „Der Krieger und die Kaiserin“ (2002) und Süskinds „Das Parfum“ (2006) einen Flop nach dem anderen lieferte.