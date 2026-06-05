Frau (63) bei Crash auf der A14 schwer verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 10.10 Uhr nahe der Anschlussstelle Dornbirn Nord. Ein 62-jähriger Lenker wollte mit seinem Wagen auf die Autobahn in Richtung Deutschland auffahren. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahnspur kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem Sattelkraftfahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw auf die Überholspur geschleudert, wo er entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam.