Frau (63) bei Crash auf der A14 schwer verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 10.10 Uhr nahe der Anschlussstelle Dornbirn Nord. Ein 62-jähriger Lenker wollte mit seinem Wagen auf die Autobahn in Richtung Deutschland auffahren. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahnspur kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem Sattelkraftfahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw auf die Überholspur geschleudert, wo er entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam.
Frontal in Wrack gekracht
Ein nachfolgender, 36 Jahre alter Autofahrer konnte dem stehenden Unfallwagen nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte mit seinem Pkw frontal dagegen. Die 63-jährige Beifahrerin im stehenden Fahrzeug erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Alle Lenker sind von der Polizei einem Alkotest unterzogen worden, die Ergebnisse fielen negativ aus. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Überholspur gesperrt werden.
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