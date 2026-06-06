Fachkräfte gesucht: „Kämpfen mit allen Nachbarn“

Wie kommt man an die Fachkräfte von morgen, die die heimische Wirtschaft am Laufen halten? Diese Frage beschäftigt die Industrie weltweit. Damit findet sich unser Bundesland in einem Konkurrenzkampf, in dem wir uns wohl nur schwer behaupten können. Daher liegt der Fokus immer stärker auf Ausbildung.
„Als Industrie stehen wir massiv unter Druck“, stellt Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Österreichs, gleich zu Beginn seiner Ausführungen im Rahmen einer IV-Veranstaltung in Kärnten klar.
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