Fachkräfte gesucht: „Kämpfen mit allen Nachbarn“

Wie kommt man an die Fachkräfte von morgen, die die heimische Wirtschaft am Laufen halten? Diese Frage beschäftigt die Industrie weltweit. Damit findet sich unser Bundesland in einem Konkurrenzkampf, in dem wir uns wohl nur schwer behaupten können. Daher liegt der Fokus immer stärker auf Ausbildung.