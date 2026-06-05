„Schlauer“ Bär in Japan seit Tagen auf der Flucht

Fukushimas Bürgermeister nennt Bären „äußerst intelligent“

Trotz des Einsatzes von Jägern und Einsatzkräften, die mit Fallen und Betäubungsgewehren arbeiteten, konnte das Tier zunächst nicht gefangen werden. Schließlich gelang ihm sogar die Flucht aus dem Gelände. Behörden gehen davon aus, dass der Bär sich dabei sehr geschickt verhalten haben könnte. Nach Angaben des Bürgermeisters von Fukushima gibt es Hinweise darauf, dass das Tier möglicherweise selbstständig ein Fenster geöffnet hat. Außerdem wird vermutet, dass es in dem Gebäude einen Wasserhahn bedient hat, um zu trinken.