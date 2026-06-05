Sandro Ingolitsch verlässt die Altacher

Der Rechtsverteidiger war im Sommer 2023 vom SK Sturm Graz nach Altach gewechselt und bestritt im Rheindorf 88 Pflichtspiele. In der abgelaufenen Spielzeit war Ingolitsch Teil jener Mannschaft, die erstmals in der Vereinsgeschichte den Einzug ins Finale des ÖFB-Cups schaffte. Ingolitsch hat sich dazu entschieden, noch einmal ein neues Abenteuer zu starten und das ihm vorliegende Vertragsangebot deshalb nicht anzunehmen. „Sandro Ingolitsch war ein Spieler, der immer sein Herz auf dem Platz gelassen hat und auf den wir uns immer verlassen konnten. Wir haben gute und wertschätzende Gespräche geführt“, sagt SCRA-Sportdirektor Philipp Netzer, „dennoch ist es absolut nachvollziehbar, dass er mit 29 Jahren noch einmal einen neuen Weg einschlagen möchte. Dafür wünschen wir ihm sowohl sportlich als auch persönlich nur das Beste.“