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Nach drei Jahren

Sandro Ingolitsch verlässt die Altacher

Vorarlberg
05.06.2026 17:25
Sandro Ingolitsch stand in 88 Pflichtspielen für die Rheindörfler auf dem Platz.
Sandro Ingolitsch stand in 88 Pflichtspielen für die Rheindörfler auf dem Platz.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Nach drei Jahren im Rheindorf zog Verteidiger Sandro Ingolitsch nun einen Schlussstrich, der 29-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim Ländle-Klub nicht.

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Der Rechtsverteidiger war im Sommer 2023 vom SK Sturm Graz nach Altach gewechselt und bestritt im Rheindorf 88 Pflichtspiele. In der abgelaufenen Spielzeit war Ingolitsch Teil jener Mannschaft, die erstmals in der Vereinsgeschichte den Einzug ins Finale des ÖFB-Cups schaffte. Ingolitsch hat sich dazu entschieden, noch einmal ein neues Abenteuer zu starten und das ihm vorliegende Vertragsangebot deshalb nicht anzunehmen. „Sandro Ingolitsch war ein Spieler, der immer sein Herz auf dem Platz gelassen hat und auf den wir uns immer verlassen konnten. Wir haben gute und wertschätzende Gespräche geführt“, sagt SCRA-Sportdirektor Philipp Netzer, „dennoch ist es absolut nachvollziehbar, dass er mit 29 Jahren noch einmal einen neuen Weg einschlagen möchte. Dafür wünschen wir ihm sowohl sportlich als auch persönlich nur das Beste.“

Auch Ingolitsch selbst hatte nur gute Worte über seine Zeit im Ländle übrig.„Ich habe mich beim SCR Altach und in Vorarlberg extrem wohlgefühlt. Deshalb ist mir die Entscheidung, den Verein zu verlassen, sehr schwergefallen. Trotzdem ist die Zeit als Fußballer begrenzt, und ich habe das Gefühl, dass ich in meiner Karriere noch einmal etwas anderes sehen möchte. Ich möchte mich bei allen Fans, Mitspielern und Verantwortlichen für eine intensive, aber für mich unvergessliche gemeinsame Zeit bedanken.“

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