Alkolenker richteten Blechsalat an

Im Raum Bludenz haben sich Donnerstagfrüh binnen kurzer Zeit zwei schwere Verkehrsunfälle ereignet. In beiden Fällen war der Lenker stark alkoholisiert. Die Unfallbeteiligten blieben zwar glücklicherweise unverletzt, ihre Fahrzeuge endeten allerdings als Totalschaden.
Zum ersten Mal krachte es gegen 4.20 Uhr auf der Walgauautobahn in Fahrtrichtung Tirol: Ein 26-jähriger Pkw-Lenker geriet aus bislang unbekannter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinaus und donnerte mit seinem Wagen gegen die Leitschiene. Der Mann überstand den Crash unverletzt, sein Auto ist nun allerdings ein Fall für die Schrottpresse. Zudem wird auf den 26-Jährigen noch weiteres Ungemach zukommen: Ein durchgeführter Alkomattest ergab eine erhebliche Alkoholisierung, die Polizei kassierte den Führerschein noch an Ort und Stelle ein.
Mit Pkw überschlagen
Wenig später mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken: Ein 22-jähriger Autofahrer war im Bereich der Alten Landstraße in Bludenz mit seinem Pkw von der Straße abgekommen. Mit fatalen Folgen: Der Wagen hob ab, überschlug sich und kam schließlich komplett demoliert neben der Fahrbahn zum Stillstand. Dass der junge Mann den Crash nahezu unversehrt überstand, grenzt an ein Wunder. Bezüglich des zu erwartenden Nachspiels wird ihm sein Schutzengel allerdings nicht helfen können: Denn der 22-Jährige war ebenfalls stark alkoholisiert, auch ihm wurde der Führerschein abgenommen.
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