Alkolenker richteten Blechsalat an

Mit Pkw überschlagen

Wenig später mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken: Ein 22-jähriger Autofahrer war im Bereich der Alten Landstraße in Bludenz mit seinem Pkw von der Straße abgekommen. Mit fatalen Folgen: Der Wagen hob ab, überschlug sich und kam schließlich komplett demoliert neben der Fahrbahn zum Stillstand. Dass der junge Mann den Crash nahezu unversehrt überstand, grenzt an ein Wunder. Bezüglich des zu erwartenden Nachspiels wird ihm sein Schutzengel allerdings nicht helfen können: Denn der 22-Jährige war ebenfalls stark alkoholisiert, auch ihm wurde der Führerschein abgenommen.