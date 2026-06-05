Rumänien: Seedrohnen nach Explosion entdeckt

Rumänisches Wohnhaus getroffen

Erst in der vergangenen Woche wurden durch den Drohneneinschlag in der rumänischen Stadt Galati nahe der Grenze zur Ukraine ein 14-Jähriger und eine 53 Jahre alte Frau verletzt. Ein Feuer brach aus. Es war der erste Drohneneinschlag in einem Wohnhaus außerhalb der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Jahr 2022.

Am Sonntag hatte der rumänische Präsident Nicusor Dan erklärt, dass es sich bei der Drohne um ein russisches Fabrikat gehandelt habe. Der russische Staatschef Wladimir Putin hatte das bezweifelt und erklärt, Russland bedrohe keine europäischen Nationen.