Besuchsbegleitung: SOS-Kinderdorf springt ein

Das Vorarlberger Kinderdorf wird sein Besuchsbegleitungs-Angebot mit 30. Juni einstellen. Dieser Dienst ermöglichte Kindern aus getrennten Familien einen geschützten Kontakt zu jenem Elternteil, bei dem sie nicht leben. Bereits geplante Besuche für Juni finden noch statt, neue Anmeldungen werden jedoch nicht mehr angenommen. Das Geschäftsführungs-Duo des Kinderdorfs, Alexandra Wucher und Simon Burtscher-Mathis, sprach in diesem Zusammenhang von einem „schweren Schritt“, der jedoch aufgrund der aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen unumgänglich gewesen sei. Hintergrund: Das Land Vorarlberg spart bekanntlich auf allen Ebenen, der Sozialbereich ist davon nicht ausgenommen.

Wichtige Unterstützung für Trennungskinder

Dabei steht die Bedeutung des Angebots außer Frage: Seit dem Start im Jahr 2006 hat das Vorarlberger Kinderdorf mehr als 600 Trennungsfamilien unterstützt. Dabei handelte es sich vor allem um hochstrittige Trennungs- und Obsorgefälle, in welchen die Besuchsbegleitung von den Gerichten angeordnet worden ist. Ohne die Mediation des Kinderdorfs wäre vielen Trennungskindern die Möglichkeit verwehrt geblieben, zu beiden Elternteilen Kontakt zu halten.

Das SOS-Kinderdorf springt ein

Vor diesem Kontext ist es erfreulich, dass es auch in Zukunft in Vorarlberg eine professionelle Besuchsbegleitung geben wird. Laut einem Bericht der „Vorarlberger Nachrichten“ wird das SOS-Kinderdorf die Agenden übernehmen. Demnach sollen die Treffen in den Räumlichkeiten des „Rainbows“ in Hohenems stattfinden. Das „Rainbows“ operiert in Vorarlberg unter dem Dach des SOS-Kinderdorfs und unterstützt Kinder und Jugendliche, die mit belastenden Veränderungen wie Trennung, Scheidung oder dem Verlust einer nahestehenden Person konfrontiert sind. Seit Juni 2025 bietet das „Rainbows“ auch Besuchsbegleitungen an.