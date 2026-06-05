Durch die grüne Lunge der Montfortstadt

Der Klappertopf gehört zur Familie der Sommerwurzgewächse und ist auf artenreichen Wiesen, Weiden und Magerstandorten weit verbreitet. Charakteristisch sind seine gelben, zweilippigen Blüten, die je nach Art von Mai bis August erscheinen. Seinen Namen verdankt der Klappertopf den reifen Samen, die sich in den trockenen Fruchtkapseln befinden und bei Wind oder Bewegung hörbar klappern. Eine Besonderheit der Pflanze ist ihre halbparasitäre Lebensweise. Zwar betreibt der Klappertopf selbst Photosynthese, entzieht jedoch mit speziellen Saugorganen den Wurzeln benachbarter Gräser und anderer Pflanzen zusätzlich Wasser und Nährstoffe. Dadurch schwächt er besonders konkurrenzstarke Gräser und schafft Raum für eine größere Artenvielfalt. Aus diesem Grund gilt der Klappertopf als wichtige Schlüsselpflanze im Naturschutz und wird auch zur Aufwertung von Blumenwiesen eingesetzt. In Mitteleuropa kommen mehrere Arten vor, darunter der Große Klappertopf und der Kleine Klappertopf sowie der Zottige Klappertopf. Letzterer ist an seinen dicht behaarten – also „zottigen“ – Hochblättern zu erkennen, die die gelben Blüten umgeben. Die Blüten dieser Art besitzen zudem meist violette bis purpurbraune Zähnchen an der Oberlippe, was sie von anderen Klappertöpfen unterscheidet. Die einjährige Pflanze vermehrt sich ausschließlich über Samen und ist daher auf regelmäßige Aussaat und geeignete Standortbedingungen angewiesen.