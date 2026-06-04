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„Oanen in dr Krone“

Essen auf der schönsten Terrasse im Land

Vorarlberg
04.06.2026 10:25
Die Gaumenkitzlerei in Rankweil gehört zu den absoluten Favoriten von Piefke und Fatso in ...
Die Gaumenkitzlerei in Rankweil gehört zu den absoluten Favoriten von Piefke und Fatso in Vorarlberg.(Bild: huppmann bros.)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht ab sofort unter dem Titel „Oanen in dr Krone“ für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Dieses Mal kehrten sie in der „Gaumenkitzlerei“ in Rankweil ein und genossen Essen und Aussicht.

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Man läuft nicht einfach zufällig hier vorbei. Manche haben auch das Gefühl, das Lokal wäre öffentlich gar nicht zugänglich, ist es doch in einem Golfclub gelegen. Und viele wissen auch einfach nicht um die Existenz der „Gaumenkitzlerei“. Das werden wir nun ändern. Gern geschehen.

Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine ...
Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine PR-Agentur im Bereich Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Über die Grenzen hinaus bekannt filmen, schreiben und feiern die beiden auf Social Media, im Print und überall dort, wo „adulter Kokolores“ gewünscht ist.(Bild: Michael Kreyer)

Mitten im Rheintal gelegen, zwei Minuten von der Autobahnabfahrt Rankweil, findet man inmitten von Feldern und Kuhweiden das von Dr. Richard Fischer im Jahr 2014 errichtete Refugium für Rasenspieler und Connaisseurs gleichermaßen. Wir gehören zu Zweiteren.

(Bild: huppmann bros.)

Und aus diesem Grunde nun zur Kulinarik: Nicole und Stefan führen seit mittlerweile vier Jahren die „Gaumenkitzlerei“, mit ganztägigem à la carte und sporadischen Fine-Dining-Menüs, zudem ist das Lokal eine beliebte Hochzeitslocation. Die Karte offeriert Gutbürgerliches wie Beuschel, Schnitzel und Lumpensalat genauso wie Thailändisches, ist der Chef de Cuisine doch ein großer Freund ebendieser Küche.

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Zudem ist erwähnenswert, dass das Restaurant auch bei Schlechtwetter geöffnet hat – im Gegenteil zum Green. Summa summarum kann man getrost sagen, dass die „Gaumenkitzlerei“ zu unseren absoluten Lieblingslokalitäten zählt – und das nicht zuletzt der Gastfreundlichkeit wegen. Danke!

Unsere Bewertung

Essen: 4,5/5
Service: 4/5
Ambiente: 5/5

Gesamteindruck: 4,5/5

Website: Gaumenkitzlerei, Rankweil

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