Essen auf der schönsten Terrasse im Land

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht ab sofort unter dem Titel „Oanen in dr Krone“ für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Dieses Mal kehrten sie in der „Gaumenkitzlerei“ in Rankweil ein und genossen Essen und Aussicht.
Man läuft nicht einfach zufällig hier vorbei. Manche haben auch das Gefühl, das Lokal wäre öffentlich gar nicht zugänglich, ist es doch in einem Golfclub gelegen. Und viele wissen auch einfach nicht um die Existenz der „Gaumenkitzlerei“. Das werden wir nun ändern. Gern geschehen.
Mitten im Rheintal gelegen, zwei Minuten von der Autobahnabfahrt Rankweil, findet man inmitten von Feldern und Kuhweiden das von Dr. Richard Fischer im Jahr 2014 errichtete Refugium für Rasenspieler und Connaisseurs gleichermaßen. Wir gehören zu Zweiteren.
Und aus diesem Grunde nun zur Kulinarik: Nicole und Stefan führen seit mittlerweile vier Jahren die „Gaumenkitzlerei“, mit ganztägigem à la carte und sporadischen Fine-Dining-Menüs, zudem ist das Lokal eine beliebte Hochzeitslocation. Die Karte offeriert Gutbürgerliches wie Beuschel, Schnitzel und Lumpensalat genauso wie Thailändisches, ist der Chef de Cuisine doch ein großer Freund ebendieser Küche.
Zudem ist erwähnenswert, dass das Restaurant auch bei Schlechtwetter geöffnet hat – im Gegenteil zum Green. Summa summarum kann man getrost sagen, dass die „Gaumenkitzlerei“ zu unseren absoluten Lieblingslokalitäten zählt – und das nicht zuletzt der Gastfreundlichkeit wegen. Danke!
Essen: 4,5/5
Service: 4/5
Ambiente: 5/5
Gesamteindruck: 4,5/5
Website: Gaumenkitzlerei, Rankweil
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