Exodus im Salzburger Landestheater

Zu meinem Geburtstag habe ich Theaterkarten für die Aufführung „Berlin Alexanderplatz“ im Salzburger Landestheater bekommen. Teuer waren sie: 60 Euro pro Stück. Diesmal auf dem Parkett und nicht hinter einer Säule, wie es uns kürzlich erst passiert war. Sehen konnten wir am vergangenen Dienstag mehr, immerhin. Damit hatte es sich aber schon: Es waren vielleicht nicht quälendsten drei Stunden meines Lebens, aber sicherlich nicht die schönsten.