Diessl? „Hoffentlich läuft der noch lange bei uns“

Am Donnerstag probt das „Who is Who“ der österreichischen Leichtathletik in St. Pölten beim Liese-Prokop-Memorial für die EM in Birmingham (10. bis 16. August), das Highlight der Saison. Christian Röhrling, Vizepräsident des steirischen Verbandes ist über die rege weiß-grüne Beteiligung erfreut.
Neben den ÖLV-Stars um Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger und Speerwerferin Victoria Hudson nützen auch die steirischen Hürdenasse den international gut besetzten Probelauf für die EM, für die sie ja schon seit längerem qualifiziert sind:
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