Diesel um 20 Cent billiger: Entwarnung für Taxler?

Im gerade abgelaufenen Mai erholten sich die Treibstoffpreise an den Zapfsäulen – die „Krone“ zeigt den Verlauf mittels Grafik. Doch Taxi- und Busunternehmen kämpfen immer noch mit dem hohen Niveau. Vor allem die Schwankungen seien „Gift“ – zwei Branchenvertreter berichten.
Durchatmen an den Zapfsäulen: Im Laufe des Mai sank der durchschnittliche Benzinpreis in Oberösterreich um knapp zehn Cent auf 1,669 Euro pro Liter zum Monatsende. Beim Diesel betrug das Minus sogar fast 20 Cent auf 1,777 Euro – siehe unsere Grafik unten.
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