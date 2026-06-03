Kritik an netten Worten nach Kürzungen

Ihre FPÖ-Stellvertreterin Marlene Svazek überraschte bei der Vorstellung mit ihrer Anerkennung für „viele, viele Zugewanderte, die mehr als gut integriert sind.“ Sie sprach damit hauptsächlich die erste von drei im Leitbild erwähnten Zielgruppen an: Jene 70 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund, die bereits gut integriert sind.