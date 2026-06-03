Bilder weg! Panini hat Lieferprobleme in Kärnten

Die Begeisterung vor der Fußball-WM in Amerika, Kanada und Mexiko erreicht ungeahnte Ausmaße – selbst Panini ist überrascht. Für das Sammelalbum gibt es in Kärnten seit einer Woche praktisch keine Bilder mehr. Panini hat – trotz einer Auflage von einer Milliarde an Bildern – Lieferprobleme.
Die Begeisterung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist riesig. Am 11. Juni geht es los, das Finale steigt am 19. Juli. Besonders gefragt sind die traditionellen Panini-Sammelsticker, die seit der WM 1970 für Millionen Fans zum Turnier dazugehören.
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