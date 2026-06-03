Warum unsere Leistungsträger auswandern wollen

Sonne statt Missmut, Bewegung statt Stillstand: Immer mehr Menschen kehren Österreich den Rücken zu. Und das längst nicht mehr nur aus Abenteuerlust. Einer von ihnen ist der deutsche Maximilian Schreiber, Wirtschaftsjurist, Familienvater – und bald Auswanderer. „Wir haben nur ein Leben und wollen es nicht in Niedergangstimmung verbringen“, erzählt er im Gespräch mit der „Krone“.