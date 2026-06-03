Warum unsere Leistungsträger auswandern wollen

Mehr als zehntausende Menschen verlassen jährlich Österreich auf der Suche nach dem neuen Glück. Die „Krone“ sprach mit einem zukünftigen Auswanderer über die Gründe dahinter und zeigt auf, mit welchen Zuckerl immer mehr Länder Fachkräfte locken – und welche Schattenseiten diese Entwicklung hat.
Sonne statt Missmut, Bewegung statt Stillstand: Immer mehr Menschen kehren Österreich den Rücken zu. Und das längst nicht mehr nur aus Abenteuerlust. Einer von ihnen ist der deutsche Maximilian Schreiber, Wirtschaftsjurist, Familienvater – und bald Auswanderer. „Wir haben nur ein Leben und wollen es nicht in Niedergangstimmung verbringen“, erzählt er im Gespräch mit der „Krone“.
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