Junge Kochtalente messen sich wieder in Salzburg

Der kulinarische Nachwuchswettbewerb „Taste of Tomorrow“ geht in eine neue Runde. Bis zum 17. August haben Kulinarik-Newcomer aus Österreich und Deutschland noch die Möglichkeit, sich zu bewerben. Der große Wettbewerb findet am 5. Oktober 2026 in der Tourismusschule Klessheim statt.
Bis 17. August können Bewerbungen über die Webseite von Taste of Tomorrow eingereicht werden. Ein Lebenslauf, ein Porträtfoto sowie ein selbst entwickeltes Gericht inklusive Rezept, Foto und Kalkulation für zehn Personen ist erforderlich.
Im Mittelpunkt stehen Kreativität, Handwerk und ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln.
Die Gewinner oder die Gewinnerin erhalten eine Trophäe, produziert von Dreikant und auch einen Auftritt auf der Bühne der „Alles für den Gast 2026“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.