Kater „Schatzi“ nach Odyssee wieder zuhause

Verzweifelt suchte die Besitzerin nach ihrem entlaufenen Kater „Schatzi“. Mittels Aushängen erhoffte sie sich Hinweise zu ihrem Liebling, der in Salzburg-Stadt im Bereich der Kendlerstraße abhandengekommen war. Die Frau ahnte nicht, was ihr Kater in der Zwischenzeit durchmachen musste...
„Er dürfte von einem Auto angefahren worden sein, als er in der Salzburger Rochusgasse nahe der Stieglbrauerei auf der Straße liegend gefunden wurde“, so die Pfotenhilfe Lochen. Die Tierrettung brachte den äußerlich unverletzt wirkenden Kater zunächst zum Tierarzt und dann zum Tierschutzhof Pfotenhilfe.
Da „Schatzi“ nicht gechippt war, war es jedoch schwierig, seine Besitzerin ausfindig zu machen. Ein Suchaufruf der Pfotenhilfe via Facebook führte jedoch rasch zum Erfolg: Die überglückliche Halterin meldete sich schon am nächsten Tag!
„Schatzi war glücklicherweise nicht schwer verletzt und bei uns gleich wieder auf den Beinen. Mit Chip und Registrierung hätte die Tierrettung vor Ort sein Frauerl eruieren können und die Halterin hätte sich viele Sorgen und Angst um ihn erspart“, sagt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. Sie unterstreicht erneut die Wichtigkeit, Katzen zu chippen. „Mit Chip und Registrierung hätte die Tierrettung vor Ort sein Frauerl eruieren können und die Halterin hätte sich viele Sorgen und Angst um ihn erspart“.
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