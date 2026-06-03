Kater „Schatzi“ nach Odyssee wieder zuhause

„Schatzi war glücklicherweise nicht schwer verletzt und bei uns gleich wieder auf den Beinen. Mit Chip und Registrierung hätte die Tierrettung vor Ort sein Frauerl eruieren können und die Halterin hätte sich viele Sorgen und Angst um ihn erspart“, sagt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. Sie unterstreicht erneut die Wichtigkeit, Katzen zu chippen. „Mit Chip und Registrierung hätte die Tierrettung vor Ort sein Frauerl eruieren können und die Halterin hätte sich viele Sorgen und Angst um ihn erspart“.