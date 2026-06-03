Neuer Einsatzrechner ging bei Massenalarm in Knie

Wo liegt das Problem? War es das neue Update? Bei der OÖ-Landesleitzentrale der Feuerwehr sind jetzt Techniker am Zug. Denn als am Sturmwochenende die Notrufe heiß liefen, ging der Einsatzrechner in die Knie. Wie man alles in den Griff bekam und warum nicht jeder Notruf gleich behandelt wird, fragte die „Krone“ nach.
Jetzt sind die Techniker gefragt! Sie müssen klären, warum am Sturmwochenende der neue Einsatzrechner bei der Landeswarnzentrale in Linz in die Knie ging. Konkret gab es am Samstag, als das heftige Gewitter für mehr als 400 Einsätze – und noch viel mehr Notrufe – in kürzester Zeit sorgte, Verzögerungen bei der Alarmierung der Feuerwehren vor Ort. „Es bekam jeder seine Hilfe“, sagt Markus Voglhuber vom Landesfeuerwehrkommando OÖ auf „Krone“-Anfrage.
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