Neuer Einsatzrechner ging bei Massenalarm in Knie

Jetzt sind die Techniker gefragt! Sie müssen klären, warum am Sturmwochenende der neue Einsatzrechner bei der Landeswarnzentrale in Linz in die Knie ging. Konkret gab es am Samstag, als das heftige Gewitter für mehr als 400 Einsätze – und noch viel mehr Notrufe – in kürzester Zeit sorgte, Verzögerungen bei der Alarmierung der Feuerwehren vor Ort. „Es bekam jeder seine Hilfe“, sagt Markus Voglhuber vom Landesfeuerwehrkommando OÖ auf „Krone“-Anfrage.