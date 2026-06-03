Loferer Straße nach einem Lkw-Unfall gesperrt

Zwischen Lofer und dem Kniepass ereignete sich gegen Mittag ein schwerer Unfall mit einem Lkw. Die Aufräumarbeiten gestalten sich schwierig. Langer Stau hat sich bis zu den jeweiligen Grenzen gebildet. Die Straße ist derzeit gesperrt, noch bis voraussichtlich 16 Uhr.
Autofahrer brauchen heute Geduld: Am Vormittag krachte es gleich doppelt auf der Tauernautobahn (A10). Zu Mittag dann auf der Loferer Straße (B178). Ein schwerer Lkw-Unfall sorgte für eine Komplettsperre der Straße. Diese wird voraussichtlich noch bis 16 Uhr dauern.
Besonders schwierig gestalten sich rund um den Unfall beim Kniepass die Ausweichmöglichkeiten: es kaum alternative Routen. Ein Stau hat sich gebildet. Dieser reicht hinter Lofer bis zur Tiroler Grenze zurück. Und Richtung Salzburg bis an die Grenze beim deutschen Eck.
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