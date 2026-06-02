Grödig dreht Rückstand – Titel rückt damit näher

Der SV Grödig hat einen wichtigen Schritt in Richtung Meistertitel in der Salzburger Liga gemacht. Der einstige Bundesligist drehte im Duell mit Neumarkt einen 0:1-Rückstand und setzte sich am Ende mit 3:1 durch. Rivale UFC Hallein steht damit gehörig unter Druck.
Der Titelkampf in der Salzburger Liga spitzt sich zu!
Mit dem SV Grödig hat der Tabellenführer in der drittletzten Runde vorgelegt, die Mannschaft von Cheftrainer Arsim Deliu feierte einen 3:1-Heimerfolg über Neumarkt.
Dabei mussten die Hausherren allerdings einen Rückstand hinnehmen. Sadeqi brachte die Gäste nach einer knappen halben Stunde in Führung. Ein Peric-Eigentor nach einer Ecke kurz vor dem Pausenpfiff brachte die Grödiger wieder in die Spur.
Dieses Momentum nutzten die Gastgeber unmittelbar nach Wiederanpfiff. Leitz (48.) und Scheibenhofer (52.) führten Grödig auf die Siegerstraße.
Der ehemalige Bundesligist hält damit bei 70 Zählern nach 28 Runden. Der UFC Hallein ist am Mittwoch gefordert und im Gastspiel beim USC Eugendorf zum Siegen verdammt, um den Titelkampf weiter offen zu halten.
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