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Hollersbach

Geplante Apartments: Unternehmer machen Rückzug

Salzburg
02.06.2026 23:25
Die Gebäude sollten künftig als Apartments gewidmet werden.
Die Gebäude sollten künftig als Apartments gewidmet werden.(Bild: zVg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Mitten im Wohngebiet wollten zwei Unternehmer in Hollersbach ein Bauprojekt mit Wohnungen in Apartments umwidmen lassen. Doch jetzt kommt doch alles anders. . . 

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Anrainer der beschaulichen Siedlung, ein Baulandsicherungsmodell, das günstiges Eigentum für Einheimische ermöglichen sollte, protestierten – die „Krone“ berichtete. Am Montagabend wollten die Geschäftsleute die Gemeindevertretung der Oberpinzgauer Gemeinde mit ihrem Ansuchen befassen. Der Protest in der Siedlung dürfte die beiden zum Umdenken gebracht haben. Sie zogen kurzerhand das Umwidmungsgesuch wieder zurück. Wie es mit den fünf Wohnhäusern und zwölf Wohnungen weitergeht, ist offen. Die Gebäude sind derzeit noch in Bau. Bei Quadratmeterpreisen, die zwischen 8000 und 10.000 Euro liegen, dürfte es aber auch künftig nicht einfach werden, die Wohnungen anzubringen. 

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