Geplante Apartments: Unternehmer machen Rückzug

Anrainer der beschaulichen Siedlung, ein Baulandsicherungsmodell, das günstiges Eigentum für Einheimische ermöglichen sollte, protestierten – die „Krone“ berichtete. Am Montagabend wollten die Geschäftsleute die Gemeindevertretung der Oberpinzgauer Gemeinde mit ihrem Ansuchen befassen. Der Protest in der Siedlung dürfte die beiden zum Umdenken gebracht haben. Sie zogen kurzerhand das Umwidmungsgesuch wieder zurück. Wie es mit den fünf Wohnhäusern und zwölf Wohnungen weitergeht, ist offen. Die Gebäude sind derzeit noch in Bau. Bei Quadratmeterpreisen, die zwischen 8000 und 10.000 Euro liegen, dürfte es aber auch künftig nicht einfach werden, die Wohnungen anzubringen.