4:1 in Hohenems – Wacker Innsbruck auf Rekordjagd!

Mit 77 Punkten liegt Double-Sieger FC Wacker Innsbruck überlegen an der Tabellenspitze der Regionalliga West. In den letzten drei Runden gibt die Siller-Elf weiter Vollgas – immerhin will sie in der letzten Westliga-Saison einen neuen Punkterekord aufstellen. Die Highlights der 31. Runde gibt es bei uns im Video. Bereits heute geht es mit dem nächsten Spieltag weiter.