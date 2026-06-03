109.000 Euro von elf Banken ergaunert: Haftstrafe

Der angeklagte Tscheche hatte zuvor schon Banken in Deutschland und Österreich betrogen, dafür Strafen und Eintragungen im Vorstrafenregister bekommen. Doch der Rückfallstäter machte weiter – und es gelang ihm auch eine Zeit lang. Elf Bankinstitute konnte er unter Verwendung einer falschen Identität um 109.000 Euro erleichtern.