Walkner richtet Fokus auf die Rallye Dakar 2027

Nach seinem Sieg beim Rallye-WM-Stopp in Argentinien sprach der Salzburger Matthias Walkner mit der „Krone“ über den Erfolg in Südamerika, den Umstieg vom Motorrad ins Auto und wie sehr er immer noch seine Horror-Verletzung vom Jahr 2023 spürt.
Reisestrapazen auf dem Heimweg von Argentinien nach Österreich können diesen Mann nicht mehr aus der Ruhe bringen. Dafür hat Matthias Walkner einfach schon zu viel erlebt.
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