„Habe sogar überlegt, selbst wieder aufzulaufen“

Den FC Pinzgau plagen vor dem Westliga-Derby gegen Seekirchen zahlreiche Ausfälle. Sektionsleiter Tamas Tandari arbeitet indes an der neuen Mannschaft, fixierte wieder zwei Neuzugänge. Auch mit Akademiespielern befindet er sich in Gesprächen.
Die Sorgen beim FC Pinzgau vor dem Westliga-Derby gegen Seekirchen sind groß. Fünf Spieler fehlen gesperrt, außerdem sind die zwei Brasilianer Joao Pedro und Gabriel Messias am Weg in die Heimat, weil das Visum in Österreich wieder ausgelaufen ist. „Ich habe sogar überlegt, ob ich selbst noch einmal auflaufen soll“, scherzte Sektionsleiter Tamas Tandari, der sich aber freut: „So können sich einige junge Spieler beweisen.“ Die Vereinslegende arbeitet derzeit am Kader für die kommende Saison, hat jetzt auch die Verpflichtungen von Grödigs David Drljic sowie Goalie Denis Batanovic (Maria Alm) für kommende Saison fixiert.
Aber auch bei Seekirchen lief es zuletzt nicht perfekt. Die Konstanz ging verloren. Die Flachgauer bekamen in den vergangenen drei Spielen elf Gegentore, schossen aber auch zehn. In den abschließenden drei Saisonpartien soll es wieder etwas ruhiger zugehen. So oder so geht der Aufsteiger als klarer Favorit ins heutige Duell.
Regionalliga West, Mittwoch: FC Pinzgau – Seekirchen, Bischofshofen – Schwaz (beide 19), Wacker Innsbruck – Kufstein (19.30).
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