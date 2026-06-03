„Habe sogar überlegt, selbst wieder aufzulaufen“

Die Sorgen beim FC Pinzgau vor dem Westliga-Derby gegen Seekirchen sind groß. Fünf Spieler fehlen gesperrt, außerdem sind die zwei Brasilianer Joao Pedro und Gabriel Messias am Weg in die Heimat, weil das Visum in Österreich wieder ausgelaufen ist. „Ich habe sogar überlegt, ob ich selbst noch einmal auflaufen soll“, scherzte Sektionsleiter Tamas Tandari, der sich aber freut: „So können sich einige junge Spieler beweisen.“ Die Vereinslegende arbeitet derzeit am Kader für die kommende Saison, hat jetzt auch die Verpflichtungen von Grödigs David Drljic sowie Goalie Denis Batanovic (Maria Alm) für kommende Saison fixiert.