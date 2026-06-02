„Ab jetzt musst du hackeln, das sag‘ ich dir!“

Renate Wurm tritt nach 35 Jahren als Chefin vom Das Kino ab. Am Dienstag übergab sie ihr Amt symbolisch an Nachfolger Josef Kirchner – der hegt schon große Pläne für die Zukunft.
„Josef, ab jetzt musst hackeln, das sag‘ ich dir!“ Gesagt, getan, da hatte Renate Wurm, nunmehrige Ex-Chefin vom Das Kino in Salzburg, ihr Amt Dienstagfrüh an ihren Nachfolger Josef Kirchner übergeben. 35 Jahre lang leitete Wurm die Geschicke des Salzburger Filmkulturzentrums. Auch in schwierigen Zeiten, wie während der Coronapandemie, erinnerte sich Wurm zurück.
Die schönen Momente aus den vergangenen Jahrzehnten stehen aber natürlich im Vordergrund. So etwa Adrian Goigingers Debütfilm „Die beste aller Welten“, der zum meistgesehenen Film im Das Kino wurde. Über 23.400 Besucher schauten sich das Erstlingswerk des Salzburger Regisseurs an. Auch die Einführung des mobilen Kinos im Salzburger Umland ist für Renate Wurm ein Meilenstein.
Ihr Nachfolger Josef Kirchner ließ sich über seine neuen Vorhaben auch schon in die Karten blicken. So soll etwa die Filmvermittlung ausgebaut werden und neue Zielgruppen erschlossen werden. Zum einen sollen junge Menschen vermehrt in den Fokus des Kinos rücken, zum anderen auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen der Kinobesuch ermöglicht werden.
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