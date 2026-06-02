„Ab jetzt musst du hackeln, das sag‘ ich dir!“

Ihr Nachfolger Josef Kirchner ließ sich über seine neuen Vorhaben auch schon in die Karten blicken. So soll etwa die Filmvermittlung ausgebaut werden und neue Zielgruppen erschlossen werden. Zum einen sollen junge Menschen vermehrt in den Fokus des Kinos rücken, zum anderen auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen der Kinobesuch ermöglicht werden.