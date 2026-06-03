Urlauber und Oldtimer blockieren Salzburgs Straßen

Wie die Reisesaison bisher in Grödig verlaufen ist? „Bisher ganz gut und wir merken, dass es auch in Bayern Abfahrtssperren gibt“, sagt Bürgermeister Herbert Schober. Dadurch gibt es weniger Ausweichverkehr in der Untersberggemeinde. In den vergangenen Jahren wurde der Ort regelrecht vom Ausweichverkehr überrollt. Aber: Einheimische wurden bei den Kontrollen nahe dem Ort nicht durchgelassen, weil sie mit Firmenautos mit ortsfremden Kennzeichen unterwegs waren. Meldezettel hatten sie natürlich nicht dabei. „Das hat zu ein wenig Unmut geführt und war ärgerlich“, so der Ortschef.