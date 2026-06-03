Urlauber und Oldtimer blockieren Salzburgs Straßen

Fronleichnam, Ferienende und ein Autorennen: Ab Mittwoch droht wieder Stau! Die kommenden Tage werden daher wieder an den Nerven der Salzburger zerren. Auch an der Grenze am Walserberg könnte es zu längeren Verzögerungen kommen. Ärger gab‘s zuletzt bei den Abfahrtssperren.
Verkehrsprobleme auf den heimischen Straßen sind garantiert! Durch den morgigen Feiertag zieht es Kurzurlauber ab heute in den Süden. Die Tauernautobahn steht wie immer im Mittelpunkt. Das größte Verkehrsaufkommen gibt es am Samstag: Weil die Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg enden, werden zahlreiche Urlauber den Heimweg antreten. Dann könnte es vor den A10-Tunneln zu längeren Verzögerungen kommen. Ebenso vor der Grenze am Walserberg.
Wie die Reisesaison bisher in Grödig verlaufen ist? „Bisher ganz gut und wir merken, dass es auch in Bayern Abfahrtssperren gibt“, sagt Bürgermeister Herbert Schober. Dadurch gibt es weniger Ausweichverkehr in der Untersberggemeinde. In den vergangenen Jahren wurde der Ort regelrecht vom Ausweichverkehr überrollt. Aber: Einheimische wurden bei den Kontrollen nahe dem Ort nicht durchgelassen, weil sie mit Firmenautos mit ortsfremden Kennzeichen unterwegs waren. Meldezettel hatten sie natürlich nicht dabei. „Das hat zu ein wenig Unmut geführt und war ärgerlich“, so der Ortschef.
Straßensperre direkt in Salzburgs Innenstadt
Am Donnerstag wird der Weg durch die Stadt Salzburg deutlich erschwert sein. Wegen eines Oldtimer-Grand-Prix werden beide Seiten der Salzach zwischen der Nonntaler- und der Staatsbrücke ab 12 Uhr für mehrere Stunden gesperrt. Auch Obusse müssen in dieser Zeit umgeleitet werden.
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