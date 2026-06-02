Die Stadt Salzburg bekommt eine neue Hundewiese

Neben den bereits besehenden sechs Hundewiesen will die Stadt Salzburg im Lauf des heurigen Jahres noch eine weitere Freilauffläche für Hunde errichten.
Mit dem Angebot der Hundewiesen sollen die Parks, Spielplätze und sonstigen Grünflächen der Stadt für alle Nutzer sicher und angenehm bleiben. Die knapp 13.000 Quadratmeter an Freilaufflächen für Hunde befinden sich bisher im Hans-Donnenberg-Park, in Hellbrunn, am Salzachsee, im Stölzlpark, beim Techno-Z und im Volksgarten. Der neue Standort wird noch gesucht.
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