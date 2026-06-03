Waffen und Cannabis-Plantage in Wohnung gefunden

Keinen ruhigen Dienstagmorgen hatten Bewohner eines Mehrparteienhauses im benachbarten Freilassing (D). Mit einer Ramme stürmte die deutsche Polizei die Wohnungen eines Mannes (34) – nicht ohne Grund: Es wurden eine Cannabis-Aufzucht und Waffen darin sichergestellt.
Bei der Durchsuchung stellten die Ermittler insgesamt 16 Cannabispflanzen sicher, die in einer professionell ausgestatteten Plantage mit Belüftungs-, Beleuchtungs- sowie Messsystem für Temperatur und Luftfeuchtigkeit angebaut wurden.
Zudem fanden die Beamten rund 50 Gramm Marihuana, etwa 10 Gramm Haschisch, zwei Schlagringe sowie zahlreiche Luxusartikel, darunter Uhren, Kleidung und Parfüms.
Nach Angaben der Polizei war der Beschuldigte an der Wohnanschrift bereits abgemeldet. Aussagen des Mannes zufolge soll dies dazu gedient haben, weiterhin Arbeitslosengeld in Österreich zu beziehen.
Dem Beschuldigten werden unter anderem unerlaubter Handel mit Cannabis, der Anbau von mehr als drei Cannabispflanzen sowie Verstöße gegen das Waffengesetz vorgeworfen.
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