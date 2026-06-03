Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Internationale Gäste

Hunde und Trainer lernen gemeinsam in Salzburg

Salzburg
03.06.2026 08:00
Miriam Wilke arbeitet seit Jänner beim Verein Partnerhunde Österreich.
Miriam Wilke arbeitet seit Jänner beim Verein Partnerhunde Österreich.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Workshop für Assistenzhunde lockte Experten von Südafrika bis Großbritannien in das Salzburger Land. Gleich an drei Tagen ging es dabei um Leinen, Clicker und den gemeinsamen Austausch rund um jene Tiere, die Menschen mit Behinderung das Leben einfacher machen.

0 Kommentare

Brav und geordnet sitzt Hund Gandalf in der Wiese. Marie wirkt in den Armen ihrer niederländischen Trainerin Pien Zwart entspannt, während Bella spielerisch die weiteren Vierbeiner in der Runde beschnuppert. 20 der 57 Teilnehmer aus zwölf Ländern haben zum internationalen Workshop für Trainer von Assistenzhunden ihre Vierbeiner nach Salzburg mitgenommen. Sie alle bilden Hunde aus, die Menschen mit Behinderung den Alltag erleichtern.

Pien Zwart nimmt mit Marie an dem dreitägigen Kurs Teil. Sie ist auch privat Österreich-Fan.
Pien Zwart nimmt mit Marie an dem dreitägigen Kurs Teil. Sie ist auch privat Österreich-Fan.(Bild: Markus Tschepp)

Gleicher Standard für Hundeschulen gefordert
Nach Salzburg gebracht hat den dreitägigen Workshop Elisabeth Färbinger. Sie gründete vor 36 Jahren den Verein Partner-Hunde Österreich. „Seit 2005 bin ich auch Teil des Internationalen Verbands der Assistenzhunde. Dabei geht es unter anderem um einen Standard, den alle Schulen erreichen sollten“, erzählt sie.

Zitat Icon

Assistenzhunde gibt es in Malta erst seit zwölf Jahren. Für mich ist es sehr wichtig, zu sehen, wie andere diese trainieren.

Robert Spiteri ist Hundetrainer in Malta

Bild: Markus Tschepp

Der Vorteil am Standort in Salzburg sei, dass sich die Anreise in das Herz Europas für die meisten Teilnehmer in etwa gleich lang gestaltet. Ein Teil des Trainings findet dabei direkt am Parner-Hunde-Hof im Nußdorfer Weitwörth statt, ein weiterer Teil in einem Hotel in Anif.

Robert Spiteri hat seinen Gandalf von Malta nach Salzburg mitgenommen.
Robert Spiteri hat seinen Gandalf von Malta nach Salzburg mitgenommen.(Bild: Markus Tschepp)

Für Trainerin Zwart hat Salzburg eine besondere Bedeutung: „Ich liebe Österreich. Es war fast ein Geschenk, dass das heuer hier stattfindet“, erzählt sie und ergänzt: „Meine Mutter hat unsere Assistenzhunde-Organisation vor acht Jahren gegründet. Jetzt will ich in ihre Fußstapfen treten.“

Steph Atkin und Elisabeth Färbinger brachten den Workshop nach Salzburg.
Steph Atkin und Elisabeth Färbinger brachten den Workshop nach Salzburg.(Bild: Markus Tschepp)
Zitat Icon

In Südafrika setzen wir auf Labradore und Golden Retriever. In Europa werden auch andere als Assistenzhunde eingesetzt.

Vincent Seaba ist aus Südafrika angereist

Bild: Markus Tschepp

Die mit Abstand weiteste Anreise hatte der Südafrikaner Vincent Seaba. Er will neue Ideen in seine Heimat mitbringen. Robert Spiteri aus Malta erzählt: „Ein generelles Richtig oder Falsch gibt es beim Training nicht. Jeder Hund ist unterschiedlich und es kommt auch darauf an, was das Tier will.“

Lesen Sie auch:
Dieter Ehrengruber lenkt die Geschicke der Tierschutz-Organisation.
Großes Fest der Tiere
Gut Aiderbichl feiert sein Vierteljahrhundert
29.05.2026
Am Almkanal
Angelschnur um Fuß: Gänserich gerettet
02.06.2026
Treue Partnerhunde
Helden auf vier Pfoten suchen noch Gastfamilien
20.11.2025

Neben Vorführungen und Übungen mit der flexiblen Leine ist die Freude der Teilnehmer vor allem über das Clickertraining groß. Diesem wird beim Workshop viel Zeit eingeräumt, denn dabei sollen Hunde durch Geräusche positiv bestärkt werden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
03.06.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Der Meteor explodierte am über dem Nordosten von Massachusetts und dem Südosten von New ...
Anwohner verunsichert
Meteor explodiert mit lautem Knall über USA
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
107.655 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
103.445 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Kärnten
Kärntner berichtet vom Krieg vor seinen Werkstoren
73.689 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rauchsäulen über Tschernobyl – nach einem russischem Angriff. Die Fabrik von Grolitsch liegt nur ...
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
1875 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
1015 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Ausland
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
784 mal kommentiert
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf