Neue Eisenstädter: Alles korrekt, ja oder nein?

„Wo ist das Momentum ,Gefahr in Verzug’?“

„Die Verstöße innerhalb der Neuen Eisenstädter haben sich über Jahre hingezogen. Warum griff Doskozil erst nach langer Zeit plötzlich ein?“ Die Fragen von FPÖ-Klubchef Christian Ries inkludierten den Vorwurf, der SPÖ-Landeshauptmann habe die Übernahme der Wohnbaugesellschaft von langer Hand geplant. Das freiheitliche Fazit: Die Aufsichtspflicht nach § 29 des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes sei klar geregelt. „Bei der Neuen Eisenstädter lagen Hinweise vor, gehandelt wurde aber nicht. Von 2016 bis 2024 gab es keine vertieften Prüfungen.“