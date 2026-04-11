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Neue Ladungsliste

Noch mehr Zeugen in der Causa „Neue Eisenstädter“

Burgenland
11.04.2026 11:00
Insgesamt werden 35 Auskunftspersonen im U-Ausschuss in Eisenstadt befragt.
Insgesamt werden 35 Auskunftspersonen im U-Ausschuss in Eisenstadt befragt.(Bild: Karl Grammer)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

14 neue Namen tauchen auf der Ladungsliste für den Untersuchungsausschuss zur Wohnbaugesellschaft Neue Eisenstädter auf. Diese Insider werden im Finale des Verfahrens befragt.

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Nach den Befragungen am Donnerstag hat der U-Ausschuss unter dem Vorsitz von Astrid Eisenkopf über weitere Auskunftspersonen abgestimmt, die zur Aufklärung des Falles beitragen sollen. 17 Zeugen sind bislang Rede und Antwort gestanden. Mit dem Votum aller Fraktionen wurde am Ende der letzten Sitzung die Ladungsliste um 14 neue Namen ergänzt.

Viele Vorwürfe, viele offene Fragen
Schlussendlich sind in dem Verfahren insgesamt 35 Auskunftspersonen vorgesehen. Beleuchtet wird die Aufsicht des Landes Burgenland über gemeinnützige Bauvereinigungen, besonders die Neue Eisenstädter. Über die Rolle der Miteigentümer der Wohnbaugesellschaft vor der Übernahme durch das Land sollen der Generaldirektor der Raiffeisen-Landesbank, Rudolf Könighofer, und der Vorstandsvorsitzende der Erste Group Bank AG, Peter Bosek, informieren.

Interessante Punkte sind vor allem die Finanzierungsstrukturen und Zinskonditionen der Banken. Bekanntlich steht der Verdacht im Raum, dass bei Verkäufen von Wohnungen an Anleger und den Zinsen für die Mieter dem Grundprinzip des gemeinnützigen Wohnbaus widersprochen worden sei.

Von Landesholding bis zu Doskozils Büro
Die Informationsflüsse in Bezug auf die Aufsicht über die Neue Eisenstädter stehen unter anderem im Blickpunkt bei der Ladung von wichtigen  Entscheidungsträgern in der Landesholding wie dem aktuellen und dem ehemaligen Geschäftsführer, Gerald Goger und Hans Peter Rucker. Neben den Geschäftsführern anderer burgenländischer Bauvereinigungen und Siedlungsgenossenschaften wie OSG-Vorstand Alfred Kollar sowie dem Gutachter Stefan Pichler sollen weiters Herbert Oschep, der frühere Büroleiter von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, und Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Wirth im U-Ausschuss erscheinen. Ihre Anhörung kann frühestens ab Mai erfolgen.

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