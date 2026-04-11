Noch mehr Zeugen in der Causa „Neue Eisenstädter“

14 neue Namen tauchen auf der Ladungsliste für den Untersuchungsausschuss zur Wohnbaugesellschaft Neue Eisenstädter auf. Diese Insider werden im Finale des Verfahrens befragt.
Nach den Befragungen am Donnerstag hat der U-Ausschuss unter dem Vorsitz von Astrid Eisenkopf über weitere Auskunftspersonen abgestimmt, die zur Aufklärung des Falles beitragen sollen. 17 Zeugen sind bislang Rede und Antwort gestanden. Mit dem Votum aller Fraktionen wurde am Ende der letzten Sitzung die Ladungsliste um 14 neue Namen ergänzt.
Viele Vorwürfe, viele offene Fragen
Schlussendlich sind in dem Verfahren insgesamt 35 Auskunftspersonen vorgesehen. Beleuchtet wird die Aufsicht des Landes Burgenland über gemeinnützige Bauvereinigungen, besonders die Neue Eisenstädter. Über die Rolle der Miteigentümer der Wohnbaugesellschaft vor der Übernahme durch das Land sollen der Generaldirektor der Raiffeisen-Landesbank, Rudolf Könighofer, und der Vorstandsvorsitzende der Erste Group Bank AG, Peter Bosek, informieren.
Interessante Punkte sind vor allem die Finanzierungsstrukturen und Zinskonditionen der Banken. Bekanntlich steht der Verdacht im Raum, dass bei Verkäufen von Wohnungen an Anleger und den Zinsen für die Mieter dem Grundprinzip des gemeinnützigen Wohnbaus widersprochen worden sei.
Von Landesholding bis zu Doskozils Büro
Die Informationsflüsse in Bezug auf die Aufsicht über die Neue Eisenstädter stehen unter anderem im Blickpunkt bei der Ladung von wichtigen Entscheidungsträgern in der Landesholding wie dem aktuellen und dem ehemaligen Geschäftsführer, Gerald Goger und Hans Peter Rucker. Neben den Geschäftsführern anderer burgenländischer Bauvereinigungen und Siedlungsgenossenschaften wie OSG-Vorstand Alfred Kollar sowie dem Gutachter Stefan Pichler sollen weiters Herbert Oschep, der frühere Büroleiter von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, und Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Wirth im U-Ausschuss erscheinen. Ihre Anhörung kann frühestens ab Mai erfolgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.