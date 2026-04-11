Noch mehr Zeugen in der Causa „Neue Eisenstädter“

Von Landesholding bis zu Doskozils Büro

Die Informationsflüsse in Bezug auf die Aufsicht über die Neue Eisenstädter stehen unter anderem im Blickpunkt bei der Ladung von wichtigen Entscheidungsträgern in der Landesholding wie dem aktuellen und dem ehemaligen Geschäftsführer, Gerald Goger und Hans Peter Rucker. Neben den Geschäftsführern anderer burgenländischer Bauvereinigungen und Siedlungsgenossenschaften wie OSG-Vorstand Alfred Kollar sowie dem Gutachter Stefan Pichler sollen weiters Herbert Oschep, der frühere Büroleiter von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, und Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Wirth im U-Ausschuss erscheinen. Ihre Anhörung kann frühestens ab Mai erfolgen.